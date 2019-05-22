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جامعة عين شمس تعلن استمرار الامتحانات غدًا وترفع الطوارئ لمواجهة الموجة الحارة

الأربعاء، 22 مايو 2019 11:56 م
جامعة عين شمس تعلن استمرار الامتحانات غدًا وترفع الطوارئ لمواجهة الموجة الحارة امتحانات جامعة عين شمس
كتب محمود راغب
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فوضت إدارة جامعة عين شمس عمداء كليات الجامعة المختلفة باتخاذ أى قرارات طارئة أثناء انعقاد امتحانات غدًا الخميس والتى تتزامن مع الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد.

وأصدرت إدارة الجامعة تعليماتها بتكثيف استعدادات الدفاع المدنى والإدارة الهندسية لمواجهة أى طوارئ خلال امتحانات الغد بالكليات المختلفة حسب الجداول المعلنة وتكثيف استعدادات الإدارة الطبية ومستشفى الطلبة والمراكز الطبية بالكليات المختلفة استعدادًا لمواجهة أى حالات طارئة.

 

 


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