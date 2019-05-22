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الأربعاء، 22 مايو 2019 12:15 م
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تنفيذ 12 قرار إزالة على مصرف وصلة الزينى بالبحيرة

الأربعاء، 22 مايو 2019 11:05 ص
تنفيذ 12 قرار إزالة على مصرف وصلة الزينى بالبحيرة إزالة 12 حالة تعدى على مصرف وصلة الزينى بالبحيرة
كتبت أسماء نصار
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كشف تقرير للإدارة المركزية للرى لإقليم صرف غرب الدلتا، أنه تم تنفيذ 12 قرار إزالة على مصرف وصلة الزينى بمحافظة البحيرة بمساحة 480 متر مربع عبارة عن أكشاك وعشس وردم وتشوينات .

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الإدارة المركزية للرى لإقليم صرف غرب الدلتا أكدت أنها ملتزمة بتنفيذ القانون، خاصة فيما يتعلق بنهر النيل والمجارى المائية منعا لاستشراء التعديات والمخالفات فى ذات الوقت الذى توجه فيه الدولة وتحشد جهودها لإزالة التعديات والمخالفات عليه، وأن أى أعمال خاصة أو نفع عام تتم داخل حرم نهر النيل تتم طبقا للقانون والاشتراطات واللوائح التى يحددها، وأن مصر التى ينشدها الجميع هى دولة المؤسسات والقانون والحقوق والواجبات، كما أن غالبية المخالفات والتعديات التى يتعرض لها نهر النيل والمجارى المائية تأتى من عدم الالتزام والتجرؤ على القوانين وعدم السير فى اجراءات الحصول على الموافقات اللازمة التى حددها القانون.

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غرب الدلتا

مصرف وصلة الزينى

محافظة البحيرة

التعديات على المجارى المائية

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