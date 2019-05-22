تنفيذ 115 حكما قضائيا وفحص 11 مسجل خطر ومشتبه فيه خلال حملة أمنية بمطروح

تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 115 حكما قضائيا، وفحص 11 مسجل خطر ومشتبه فيه خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من فحص 4 مسجلين خطر و7 مشتبه فيهم، وتنفيذ حكم فى قضية جنائية، و45 حكما جزئيا و7 أحكام مستأنفة و51 حكم بغرامات و11 مخالفة جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.



كما نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 329 مخالفة مرورية وتحصيل 5 آلاف جنيه غرامات فورية.

قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 45 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.

ومن جانبهم تمكن ضباط وحدة قسم مباحث الحمام فى مطروح، من ضبط عاطل، وبحوزته قطعة كبيرة من مخدر الحشيش وطبنجة عيار 9 ملم إيطالية الصنع.

تلقى اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطارا بضبط " مجدى م ع"– 50 سنة، عاطل، مقيم فى مدينة الحمام- أثناء قيادته سيارة وبحوزته سلاح نارى عبارة عن طبنجة 9ملم إيطالية الصنع وقطعة من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 40 جراما.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحررت المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة.

وشن مجلس مدينة مرسى مطروح، بالتعاون مع مديرية الأمن، حملة لإزالة التعديات على أراضى الدولة، أسفرت عن تنفيذ 6 قرارات إزالة، لحالات تعدى بمناطق شارع علم الروم ووسط المدينة على مساحة 8 آلاف و300 متر.

ونجحت الحملة فى إزالة التعدى على الأرض المخصصة لمدرسة المتفوقين بشارع الريفية ومقابر عزبة المغاربة ومركز شباب علم الروم، وذلك بناء على توجيهات اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، بتكثيف الجهود لتطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ مطروح، على استمرار إزالة حالات التعدى أولاً بأول، وعدم السماح بأى شكل من أشكال التعدى على أراضى الدولة، فى نطاق محافظة مطروح، والتصدى بكل حزم، لكافة أعمال البناء المخالفة وإزالتها فوراً، مع التشديد على المتابعة الميدانية اليومية، لرؤساء المدن والقرى، كلاً فى نطاقه، لعدم السماح بأية حالة تعدى جديدة، وتحمل مسئوليتهم فى الحفاظ على الأراضى ومنع الاعتداء عليها.

وناشد محافظ مطروح، المواطنين بعدم الشروع مستقبلاً فى أية إنشاءات على أراضى الدولة و الأراضى الزراعية، مع تحمل الجميع للمسئولية تجاه مواجهة هذه الظاهرة كخطوة هامة من أجل احترام سلطة القانون و الحفاظ على أملاك الدولة.