تلال القمامة تحاصر قرية نهطاى بالغربية.. والأهالى يستغيثون

الغربيه محمد طارق

كارثة بيئية يعيشها الآلاف من أهالي قرية نهطاى التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، بسبب تحويل مدخل الطريق الدولي المتوقف منذ أكثر من 8 سنوات إلى مقلب قمامة كبير يتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة للأطفال وكبار السن من أهالي القرية، بالإضافة إلى بوار الأراضي الزراعية، الأمر الذى أثار غضب الكثير من الأهالي والمزارعين .

وفي هذا الصدد، قال سعد فتوح فودة، أحد أهالي القرية لـ "اليوم السابع"، إن هذه الأرض تم تبويرها، بسبب مشروع الطريق الدولي الذي كان قد أوشكت وزارة النقل على الانتهاء منه والمؤدي إلى طنطا، ولكن توقف هذا المشروع الضخم بعد ثورة يناير عام 2011 ولم يفتح العمل به حتى الآن .

وأضاف فتوح، أن بعد مرور بضع أعوام على توقف المشروع، قام مجلس مدينة زفتي، بتفريغ قمامة المركز بأكمله بهذه الأرض حتى يتمكن من إيجاد مكانا بديلا عن مقلب القمامة بمدخل زفتي الجنوبي ، ولكن للأسف تسبب هذا العمل في كارثة بيئية تهدد حياة آلاف المواطنين والمزارعين نتيجة لتصاعد الأدخنة والروائح الكريهة الناتجة عن احتراق أكوام القمامة .

فيما قال ناجي إبراهيم أبو لبدة شيخ البلد، إن هذا المكان ليس مخصصا لمقلب قمامة، لأنه ضمن مشروع الطريق الدولي الجديد القادم من طنطا الزراعي إلى كوبري مدينتي زفتى ميت غمر ليكتمل الطريق الدولي من إسكندرية إلى بورسعيد وهذا الطريق تم نزع ملكيته من الفلاحين للمصالحة العامة وتم ردم وتعليت المكان بالرمال بارتفاع 2 متر عن الأراضى الزراعية .

وأضاف، أن عرض هذا الطريق 40 مترا، ولكن العمل متوقف فى هذا الطريق من يناير 2011 حتى الآن، والكل يستغل هذه المساحة الكبيرة في إلقاء القمامة وعند تقديم الشكاوى، قالوا إن كل هذه الأكوام سيتم نقلها حين البدء من جديد في العمل بالطريق .

وأوضح شيخ البلد، أن مقلب القمامة يتسبب في مشكلة كبيرة للمزارعين مع بداية موسم القمح، والمقلب يتسبب في حرائق القمح بالأراضي المحيطة به، مضيفا، أنهم قاموا بتقديم عشرات الشكاوى المحافظة ومجلس المدينة وأعضاء مجلس النواب، وتم إرسال 4 سيارات من المجلس لنقل القمامة ولكن توقف بعد ذلك العمل بدون أي جدوى وأصبحت القمامة أكثر من السابق .

ومن جانبه صرح أحمد النحال رئيس مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، في تصريح خاص لـ "اليوم السابع " أنه أعطى تعليمات لنائب رئيس المدينة لشئون القرى ورئيس الوحدة المحليه بنهطاي، بإزالة القمامه نهائيا من هذا المكان، وتم تخصيص سيارات لنقلها إلى المدفن الصحي .

وأضاف رئيس المدينة، أن المجلس يعمل على قدم وساق للانتهاء من المشروعات الموجوده والتي بدء العمل بها مثل إعادة الشئ لاصله وإعادة رصف شوارع المدينه بعد توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ، وتسليم وحدات أرض الجزيرة السكنيه لمستحقيها والانتهاء من كافة المرافق .















































