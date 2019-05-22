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تعمل فى عيد الفطر.. كيف تتواصل مع غرفة عمليات المساجد للإبلاغ عن الشكاوى

الأربعاء، 22 مايو 2019 06:00 ص
تعمل فى عيد الفطر.. كيف تتواصل مع غرفة عمليات المساجد للإبلاغ عن الشكاوى صلاة العيد- أرشيفية
كتب - إسماعيل رفعت
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النظام أول وأهم أسباب النجاح فى أى عمل، ولا سيما الخطاب الدينى ودور العبادة التى تعد مؤسسة خدمية اجتماعية تخص الجميع وليست لفئة واحدة لتأثير خطابها، حيث تم تشكيل غرفية عمليات للمساجد لضبط العمل، والإبلاغ عن المخالفات كالتالى..
 

1 - تشكيل غرفة عمليات المساجد والتى تباشر العمل فى الاجازات والأعياد.

 
2 - تتبعها لجنتى تنسيق ومتابعة مع المحافظات لضمان عدم الاضطراب.
 

3 - تتلقى اتصالات هاتفية فى حالة وقوع مخالفات على الرقم(02/23926140​​).

 
4 - هواتف أخرى: +20223926305      السويتش
 

5 - Fax       : +20223928602

 
6 - 20223931216     مركز المعلومات
 

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