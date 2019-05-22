تعليم الفيوم: 9601 طالب أدوا امتحان الجغرافيا إلكترونيا بالصف الأول الثانوى

الفيوم – رباب الجالى

صرح محمد عبد الله، وكيل وزارة التعليم بالفيوم، بأنه تابع اليوم امتحان مادة الجغرافيا للصف الأول الثانوى العام بالفيوم، وذلك فى إطار النظام التعليمى الجديد، وذلك للوقوف على مدى انضباط العمل باللجان وإزالة العوائق التى قد تواجه الطلاب والمعلمين، واطمأن على انضباط لجان الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان من النظافة والتهوية والإنارة الكافية.

ولفت "عبد الله" إلى أنه بلغ إجمالي عدد الطلاب المنتظمين بالمدارس الحكومية والذين أدوا امتحان مادة الجفرافيا الفترة الصباحية 11050 طالبا وطالبة، بجميع المدارس الحكومية على مستوى المحافظة، وأنه بعد التواصل مع غرفة العمليات بالمديرية تم رصد إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان إلكترونيا وبلغ عددهم 9601 طالب وطالبة، وعدد الطلاب الذين أدوا الامتحان ورقيا 1439، وعدد الطلاب المتغيبين عن امتحان اليوم فى الفترة الصباحية 10 طلاب.