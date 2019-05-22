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تعليم الجيزة: نتواصل مع الطلاب لإخبارهم بتأجيل امتحان أولى ثانوى

الأربعاء، 22 مايو 2019 04:34 م
تعليم الجيزة: نتواصل مع الطلاب لإخبارهم بتأجيل امتحان أولى ثانوى خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن تأجيل امتحانات الصف الأول الثانوى فى مادة اللغة الأجنبية الأولى والذى كان مقرر عقده غدًا الخميس إلى يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019، جاء لارتفاع درجة الحرارة والحفاظ على صحة الطلاب.
 
وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لـ"اليوم السابع"، أنه المديرية أعلنت عبر صفحاتها وموقعها الإلكترونى وصفحات الإدارات التعليمية، للإعلان عن التأجيل والموعد الجديد للامتحان، كما سيتم تواجد بعد العاملين بالمدارس للتواصل مع الطلبة عند ترددهم على المدارس.
 
وتعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.
 
 

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