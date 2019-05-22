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تعرف على مؤمن مختار الرئيس الجديد لشركة مصر للتأمين

الأربعاء، 22 مايو 2019 06:09 م
تعرف على مؤمن مختار الرئيس الجديد لشركة مصر للتأمين الرئيس الجديد لمصر للتأمين
كتب عبد الحليم سالم
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عينت الجمعية العمومية غير العادية لشركة مصر للتأمين برئاسة باسل الحينى، مؤمن مختار رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا لشركة مصر للتأمين ، خلفا لحسين عطا الله الذى سيتولى رئاسة شركة جديدة.

ـ تعرف على السيرة الذاتية لرئيس شركة مصر للتأمين.

شغل مؤمن محمد مختار محمود حسن ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين العديد من المناصب منها.

مدير عام الاكتتاب بالشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونى بالرياض - المملكة العربية السعودية .

مدير عام إعادة التأمين والدعم الفنى بالشركة التعاونية للتأمين بالرياض- المملكة العربية السعودية .

مدير عام تأمينات الممتلكات والحوادث بالشركة التعاونية للتأمين بالرياض – المملكة العربية السعودية .

مدير إعادة التأمين بالشركة التعاونية للتأمين بالرياض – المملكة العربية السعودية .

محاسب أول اعادة التأمين بالشركة التعاونية للتأمين بالرياض – المملكة العربية السعودية .

• أخصائى اعادة تأمين بشركة المهندس للتأمين – مصر.

• أخصائى تأمينات الطيران بشركة مصر للتأمين – مصر.

 

 

 


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مصر للتأمين

مؤمن مختار

رئيس مصر للتامين

باسل الحينى

قطاع التامين

عمومية مصر للتامين


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