تعرف على مؤمن مختار الرئيس الجديد لشركة مصر للتأمين

عينت الجمعية العمومية غير العادية لشركة مصر للتأمين برئاسة باسل الحينى، مؤمن مختار رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا لشركة مصر للتأمين ، خلفا لحسين عطا الله الذى سيتولى رئاسة شركة جديدة.
ـ تعرف على السيرة الذاتية لرئيس شركة مصر للتأمين.
شغل مؤمن محمد مختار محمود حسن ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين العديد من المناصب منها.
• مدير عام الاكتتاب بالشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونى بالرياض - المملكة العربية السعودية .
• مدير عام إعادة التأمين والدعم الفنى بالشركة التعاونية للتأمين بالرياض- المملكة العربية السعودية .
• مدير عام تأمينات الممتلكات والحوادث بالشركة التعاونية للتأمين بالرياض – المملكة العربية السعودية .
• مدير إعادة التأمين بالشركة التعاونية للتأمين بالرياض – المملكة العربية السعودية .
• محاسب أول اعادة التأمين بالشركة التعاونية للتأمين بالرياض – المملكة العربية السعودية .
• أخصائى اعادة تأمين بشركة المهندس للتأمين – مصر.
• أخصائى تأمينات الطيران بشركة مصر للتأمين – مصر.
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة