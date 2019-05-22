تعرف على مؤمن مختار الرئيس الجديد لشركة مصر للتأمين

كتب عبد الحليم سالم

عينت الجمعية العمومية غير العادية لشركة مصر للتأمين برئاسة باسل الحينى، مؤمن مختار رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا لشركة مصر للتأمين ، خلفا لحسين عطا الله الذى سيتولى رئاسة شركة جديدة.

ـ تعرف على السيرة الذاتية لرئيس شركة مصر للتأمين.

شغل مؤمن محمد مختار محمود حسن ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين العديد من المناصب منها.

• مدير عام الاكتتاب بالشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونى بالرياض - المملكة العربية السعودية .

• مدير عام إعادة التأمين والدعم الفنى بالشركة التعاونية للتأمين بالرياض- المملكة العربية السعودية .

• مدير عام تأمينات الممتلكات والحوادث بالشركة التعاونية للتأمين بالرياض – المملكة العربية السعودية .

• مدير إعادة التأمين بالشركة التعاونية للتأمين بالرياض – المملكة العربية السعودية .

• محاسب أول اعادة التأمين بالشركة التعاونية للتأمين بالرياض – المملكة العربية السعودية .

• أخصائى اعادة تأمين بشركة المهندس للتأمين – مصر.

• أخصائى تأمينات الطيران بشركة مصر للتأمين – مصر.