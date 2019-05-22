تعرف على رأى باحثى النقد الأدبى فى فوز جوخة الحارثى بجائزة مان بوكر

الفيوم – رباب الجالى

أكد الدكتور أحمد عزيز الباحث فى النقد الأدبى والأدب المقارن، أن فوز الروائية العمانية جوخة الحارثى بجائزة إنترناشيونال مان بوكر البريطانية، إنجاز عربى قوى ومنسوجة بحرفية وبها خيال عميق وهى بذلك أول أديبة عمانية وعربية تحقق هذا الإنجاز.



وأشار الباحث، إلى أن أحداث رواية "سيدات القمر" تدور فى قرية "الوافى" فى عمان، وتصور ثلاث شقيقات: مايا التى تتزوج من عبد الله بعد قصة حب فاشلة، وأسماء التى تتزوج بدافع الالتزام بالتقاليد ومتطلبات الواجب الاجتماعى، وخولة التى رفضت كل عروض الزواج بانتظار الحبيب الذى هاجر إلى كندا، وتصور الرواية عبر حياة الشقيقات الثلاث تطور المجتمع العمانى من مجتمع يتاجر بالعبيد، تدريجيا، حيث يصل إلى مفترق طرق يؤدى إلى الحاضر بتعقيداته الاجتماعية.



وتابع "عزيز" أن رواية "سيدات القمر" تحكى قصة ثلاث شقيقات تواجهن تغييرات تحدث فى المجتمع العمانى وكيف تتعامل عائلتهن مع هذه التغيرات. كما أنها "نظرة ثاقبة خيالية وغنية وشاعرية فى مجتمع يمر بمرحلة انتقالية، وفى حياة كانت مخفية فى السابق".



وأضاف "عزيز"، أن المحكمين قالوا فى بيان "إن الرواية منظمة ومبنية بأناقة وهى تحكى عن فترة زمنية فى عمان من خلال مشاعر الحب والفقدان داخل أسرة واحدة".