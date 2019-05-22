تعرف على حقيقة وفاة أرملة صدام حسين على لسان ابنتها رغد

كتب محمد تهامى زكى

نفت رغد ابنة الرئيس العراقى السابق صدام حسين، الأنباء المتداولة حول وفاة والدتها السيدة "ساجدة خير الله".

و وفقا لقناة السومرية العراقية، قالت رغد إن والدتها تتمتع بصحة جيدة، نافية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن وفاة والدتها.

يشار أن السيدة ساجدة خير الله ، من مواليد مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين فى 24 يونيو 1937، عملت كمعلمة فى مدرسة ابتدائية، وهى فى نفس الوقت ابنة خال صدام حسين، وأخت وزير الدفاع السابق عدنان خير الله.