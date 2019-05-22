تعرف على النصائح الغذائية لتجنب آثار ارتفاع درجات الحرارة × 7 معلومات

كتب وليد عبد السلام

نصح قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان المواطنين بمجموعة من النصائح الغذائية لتجنب التأثيرات الخطرة لارتفاع درجات الحرارة.





اليوم السابع يستعرض النصائح الغذائية لتجنب الآثار السلبية لارتفاع درجة الحرارة:

1- شرب الماء بكثرة.2- الإقلال من تناول الشاى والقهوة لدورهما فى الإكثار من إدرار البول.3- الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه التى بها آلياف.4- تجنب تناول المشروبات الساخنة مؤقتًا وقت الذروة.5- استبدال العصائر بالماء.6- تجنب الطعام المقلى والاعتماد على المشويات.7- الإقلال من الحلويات والدهون.