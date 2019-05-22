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تعرف على النصائح الغذائية لتجنب آثار ارتفاع درجات الحرارة × 7 معلومات

الأربعاء، 22 مايو 2019 01:20 ص
تعرف على النصائح الغذائية لتجنب آثار ارتفاع درجات الحرارة × 7 معلومات ارتفاع درجات الحرارة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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نصح قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان المواطنين بمجموعة من النصائح الغذائية لتجنب التأثيرات الخطرة لارتفاع درجات الحرارة.

اليوم السابع يستعرض النصائح الغذائية لتجنب الآثار السلبية لارتفاع درجة الحرارة:



1-  شرب الماء بكثرة.

2- الإقلال من تناول الشاى والقهوة لدورهما فى الإكثار من إدرار البول.

3- الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه التى بها آلياف.

4- تجنب تناول المشروبات الساخنة مؤقتًا وقت الذروة.

5- استبدال العصائر بالماء.

6- تجنب الطعام المقلى والاعتماد على المشويات.

7- الإقلال من الحلويات والدهون.
 


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الخضروات

الفواكة

الماء

العصائر

التغذية

الطب الوقائى

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