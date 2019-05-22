تعرف على النصائح الغذائية لتجنب آثار ارتفاع درجات الحرارة × 7 معلومات

نصح قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان المواطنين بمجموعة من النصائح الغذائية لتجنب التأثيرات الخطرة لارتفاع درجات الحرارة.
اليوم السابع يستعرض النصائح الغذائية لتجنب الآثار السلبية لارتفاع درجة الحرارة:
1- شرب الماء بكثرة.
2- الإقلال من تناول الشاى والقهوة لدورهما فى الإكثار من إدرار البول.
3- الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه التى بها آلياف.
4- تجنب تناول المشروبات الساخنة مؤقتًا وقت الذروة.
5- استبدال العصائر بالماء.
6- تجنب الطعام المقلى والاعتماد على المشويات.
7- الإقلال من الحلويات والدهون.
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