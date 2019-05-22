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تجديد حبس 7 متهمين فى مشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل

الأربعاء، 22 مايو 2019 04:43 م
تجديد حبس 7 متهمين فى مشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل حبس - ارشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 7 متهمين  15 يوما احتياطياً على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، فى اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة لكلا من المتهمين فى القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وأحمد محمد، وباسم حمدي، وأسامة السيد،  وكريم نظمي، وأحمد عبدالفتاح، وسامح مجدي، و أسامة الشبراوي، ارتكاب جرائم مشاركة   جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.


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