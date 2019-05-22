تجديد حبس عامل ألقى جثة رضيع فى الطريق العام بالبساتين

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عامل رخام، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإلقاء جثة رضيع بالطريق العام.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وكلفت الطب الشرعى بتشريح جثة الطفل الرضيع، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة وملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وقررت النيابة استدعاء والداة الطفل؛ لسماع أقوالها فى الواقعة.

تمكنت مباحث البساتين من كشف غموض العثور على جثة رضيع فى دائرة القسم، وتبين أن عاملًا وراء إلقاء الجثة، وتم ضبطه وعرض الجثة على الطب الشرعى للتشريح لمعرفة سبب الوفاة.

تلقى المقدم علي فيصل رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة رضيع بدائرة القسم، فانتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين العثور على جثة رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر، وبتفريع الكاميرات تبين قيام عامل بإلقاء الجثة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وتبين أنه "م.ر" 45 عامًا، عامل رخام بمنطقة شق الثعبان.