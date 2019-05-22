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الأربعاء، 22 مايو 2019 10:42 ص
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تأخر إقلاع رحلتين دوليتين بمطار القاهرة بسبب كثافة التشغيل

الأربعاء، 22 مايو 2019 10:42 ص
تأخر إقلاع رحلتين دوليتين بمطار القاهرة بسبب كثافة التشغيل مطار القاهرة الدولى
كتبت رحاب نبيل
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شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع رحلتين دولتين أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لهما بجدول التشغيل بسبب كثافة التشغيل، وإلغاء إقلاع رحلة لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب.
 
وأفاد مصدر ملاحى بمطار القاهرة أن رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة، كما تأخرت رحلة الخطوط السعودية 386 المتجهة إلى جدة ساعة ونصف لكثافة التشغيل التى تشهدها الشركة فى نقل المعتمرين إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة.
 
وأضاف المصدر أن سلطات المطار تلقت إخطارا من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 905 المتجهة إلى جدة لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع سلطات المطار لسفر الركاب على متن رحلات طيران أخرى.
 
 
 
 
 

 


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