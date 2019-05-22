تأجيل محاكمة 271 متهما بقضية "حسم 2 ولواء الثورة" لـ 29 مايو

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة"، لجلسة 29 مايو لسماع الشهود.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين بقضية حسم 2، تهتم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.