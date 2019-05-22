video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 03:10 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة 271 متهما بقضية "حسم 2 ولواء الثورة" لـ 29 مايو

الأربعاء، 22 مايو 2019 02:42 م
تأجيل محاكمة 271 متهما بقضية "حسم 2 ولواء الثورة" لـ 29 مايو محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة"، لجلسة 29 مايو لسماع الشهود.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين بقضية حسم 2، تهتم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.

 

 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تأجيل محاكمة 271 متهما بقضية " حسم 2 ولواء الثورة " لـ 22 مايو

تحقيقات "حسم ولواء الثورة" تكشف مخططات "الإخوان" لاستهداف رجال الشرطة.. المتهم محمد مصطفى: اختيار اسم "حسم" جاء اختصارا لـ"حركة سواعد مصر".. الجماعة استخدمت "البطاقات المضروبة" فى استئجار الشقق المفروشة

تحقيقات النيابة فى أكبر قضية إرهابية لحركتى "حسم ولواء الثورة " تكشف: كيف باع الإخوان أبناءهم فى سبيل الجماعة ؟..المتهم محمد مصطفى: التنظيم أمر بتنفيذ عمليات "إنهاك وإرباك" من 2013 بقيادة محمد كمال

قضية حسم

لواء الثورة الارهابى

محاكمة الارهابيين

التنظيمات الارهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

الرجوع الى أعلى الصفحة