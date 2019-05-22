بالأسماء .. محافظ دمياط تعتمد قرارا بتكليف مديرى ووكلاء جدد بالمستشفيات

دمياط عبده عبد البارى

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، القرار رقم 312 لسنة 2019 بتكليف مديرى ووكلاء جدد لمستشفيات "دمياط العام، كفر سعد المركزى، رأس البر المركزى، كفر البطيخ المركزى، عزبة البرج المركزى، الروضة المركزى، الزرقا المركزى، دمياط التخصصى، الجلدية، حميات دمياط، صدر دمياط، رمد دمياط، المجلس الطبى العام و ميت أبوغالب".