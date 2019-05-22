بالأسماء .. محافظ دمياط تعتمد قرارا بتكليف مديرى ووكلاء جدد بالمستشفيات

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، القرار رقم 312 لسنة 2019 بتكليف مديرى ووكلاء جدد لمستشفيات "دمياط العام، كفر سعد المركزى، رأس البر المركزى، كفر البطيخ المركزى، عزبة البرج المركزى، الروضة المركزى، الزرقا المركزى، دمياط التخصصى، الجلدية، حميات دمياط، صدر دمياط، رمد دمياط، المجلس الطبى العام و ميت أبوغالب".
كما قررت المحافظ تكليف الدكتور محمد العصفورى نائبا لمدير مستشفى كفر سعد المركزى على أن يستمر باقي من لم يرد أسمائهم بالقرار فى عملهم.
ووجهت الدكتورة منال عوض بالعمل على تطوير المنظومة الطبية داخل المستشفيات وتقديم أفضل الخدمات العلاجية لأبناء المحافظة.
قرار حركة التنقلات لمديرى المستشفيات بدمياط
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