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بالأسماء.. ترقية 14 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة بجامعة بنى سويف

الأربعاء، 22 مايو 2019 02:09 م
بالأسماء.. ترقية 14 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة بجامعة بنى سويف مجلس جامعة بنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى
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وافق مجلس جامعة بنى سويف فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة وحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، على ترقية 14 عضو هيئة تدريس والهيئة المعاونة  للدرجة الأعلى بالأقسام العلمية بالكليات وهم:الدكتور أحمد رجب جابر أحمد، كلية العلوم، الشيماء سعد زغلول عرفان، تربية رياضية وتم التعيين فى وظيفة أستاذ.

كما تم تعيين كلا من سماح سيد محمد عبد الجواد، الطب البشرى ، فى وظيفة أستاذ مساعد ، كما التعيين فى وظيفة مدرس لكا من إسلام عبدالعليم عبدالمجيد مشرف، الحقوق ، حاتم محمد نعمان عرفان،  الحاسبات والمعلومات،  ميرفت عوض محمود سالم،  الطب البشرى ، نجلاء عزات عبدالمجيد رجب،  الطب البشرى ، فاطمة الزهراء فريد عبدالله، الصيدلة، منى أحمد عبد الرحمن، الصيدلة.

كما تم التعيين في وظيفة مدرس مساعد وهم محمود أحمد عبدالوهاب أحمد، التجارة، سمر محمد أحمد أحمد عزام،  الطب البشرى، محمود هشام الدين محمد عويس، التربية الرياضية ، فاطمة السيد رجب شحاته، التمريض، منى عبدالعاطي عطية محمد،  التمريض.

 

وكرم مجلس جامعة بنى سويف، العاملين المحالين للمعاش ومنحهم شهادات تقدير، لجهودهم طوال السنوات الماضية خلال العمل والمشاركة فى خدمة  الجامعة.

 

وأكد منصور حسن فى بيان له اليوم، أن الهيكل الإدارى يمثل أحد أهم أضلاع العملية التعليمية بالجامعة، الذى يستكمل مقوماته بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، مما يؤدى إلى رفع مكانة الجامعة.

 

وأشار الدكتور منصور إلى أن الجامعة لا تدخر جهدا فى دعمهم لاسيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح، والعمل والمشاركة الفعالة فى خدمة وتنمية الجامعة، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء الجامعة جميعا كأسرة واحدة، بما يصب فى مصلحة العمل.

 

والمكرمون هم: ليلى خليل إبراهيم كبير أخصائية تغذية وتدبير منزلي إدارة الجامعة، ماري حنا غبور جرجس -  كبير كتاب كلية الصيدلة ، محسن أحمد إسماعيل - أولى حرفي بكلية تعليم صناعى، سمية عزت كردي الجبالي - كبير أخصائيين تنمية إدارية كلية تعليم صناعى، مصطفى عبد العزيز حمزة-  كاتب أول كلية التربية، سمية حمدان أحمد قاعود - كبير اخصائيين شئون مالية إدارة الجامعة، نبيل بديع شاكر ميخائيل -  أولى تغذية زراعة وتغذية المدن الجامعية، سلوى فتحي إسرائيل غبريال - مدير عام إدارة عليا إدارة الجامعة، حسام الدين شاكر محمد - كبير اخصائيين تغذية وتدبير منزلي مدير دار الضيافة، سعد سليمان عبد الفتاح - كبير اخصائيين تنمية إدارية كلية سياحة وفنادق.

 

 

تكريم المحالين للمعاش
تكريم المحالين للمعاش

 

مجلس الجامعة يعلن ترقيه 14 عضو هيئة تدريس
مجلس الجامعة يعلن ترقيه 14 عضو هيئة تدريس

 


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