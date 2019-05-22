انهيار منزل من 5 طوابق دون وقوع إصابات فى الغربية.. صور

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية اخطارا من العميد خالد مرزوق مأمور قسم شرطة زفتى يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بانهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة الدوران التابعة لبندر زفتى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة الرائد أحمد رمزى رئيس مباحث قسم شرطة زفتى، وقوات الحماية المدنية وتم فرض كردون أمنى حول العقار.

جدير بالذكر أن المنزل سبق وأن صدر له قرارات إزالة من الإدارة الهندسية لمجلس مدينة زفتى، ولكن دون تنفيذها حتى وقعت الكارثة.