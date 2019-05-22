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انهيار منزل من 5 طوابق دون وقوع إصابات فى الغربية.. صور

الأربعاء، 22 مايو 2019 02:12 م
انهيار منزل من 5 طوابق دون وقوع إصابات فى الغربية.. صور جانب من انهيار المنزل
الغربيه محمد طارق
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شهدت منطقة الدوران بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، صباح اليوم كارثة انهيار منزل مكون من 5 طوابق ومتواجد به أصاحب الوحدات الذين تمكنوا من تركه قبل وقوع الكارثة بدقائق دون حدوث أى إصابات.
 
 
تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية اخطارا من العميد خالد مرزوق مأمور قسم شرطة زفتى يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بانهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة الدوران التابعة لبندر زفتى.
 
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة الرائد أحمد رمزى رئيس مباحث قسم شرطة زفتى، وقوات الحماية المدنية وتم فرض كردون أمنى حول العقار.
 
 
جدير بالذكر أن المنزل سبق وأن صدر له قرارات إزالة من الإدارة الهندسية لمجلس مدينة زفتى، ولكن دون تنفيذها حتى وقعت الكارثة.
 
 
انهيار منزل (1)
 

انهيار منزل (2)
 

انهيار منزل (3)
 

انهيار منزل (4)
 

انهيار منزل (5)
 

 


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