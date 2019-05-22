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الأربعاء، 22 مايو 2019 12:17 م
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النفط يتراجع بفعل زيادة المخزونات الأمريكية

الأربعاء، 22 مايو 2019 10:40 ص
النفط يتراجع بفعل زيادة المخزونات الأمريكية النفط _ أرشيفية
رويترز
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تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعدما أظهرت بيانات صناعية زيادة في مخزونات الخام الأمريكية إضافة إلى تعهد السعودية بالحفاظ على توازن الأسواق.

غير أن محللين قالوا إن أسواق النفط لا تزال في حالة من شح الإمدادات في ظل تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتصاعد التوتر السياسي في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 0658 بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 39 سنتا أو 0.5 % إلى 71.79 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 59 سنتا أو 0.9% إلى 62.54 دولار للبرميل، وانقضى أجل عقد يونيو أمس الثلاثاء بالتسوية عند 62.99 دولار للبرميل بانخفاض 11 سنتا.

وقال معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 2.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 480.2 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 599 ألف برميل.

وتعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الرسمية لمخزونات النفط في وقت لاحق من اليوم الأربعاء وخارج الولايات المتحدة، قالت السعودية اليوم الأربعاء إنها ملتزمة بالحفاظ على توازن واستدامة سوق النفط.

وإلى جانب العوامل الأساسية للسوق، يراقب تجار النفط التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وتصاعدت هذه التوترات منذ أن أعاد ترامب فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في محاولة لتكبيل اقتصاد إيران وإجبارها على وقف برنامجها النووي.


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