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المصرية للاتصالات تكشف أسباب زيادة عملاء شبكة WE

الأربعاء، 22 مايو 2019 04:10 م
المصرية للاتصالات تكشف أسباب زيادة عملاء شبكة WE المصرية للإتصالات
كتبت هبة السيد
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قال مسئول رفيع بالشركة المصرية للاتصالات WE، بأن منظومة تطوير التعليم ساهمت فى زيادة عدد مشتركى المحمول للشركة، كما نبحث مع الحكومة عددا من المشروعات، مضيفا أنه فى حال استكمال منظومة التعليم الجديدة كل عام للصف الأول الثانوى أو إضافة مراحل تعليمية بالطبع سيزيد حجم الاشتراكات بشكل كبير للغاية.

وتابع المصدر لليوم السابع، أن شبكة we لا تعتمد فقط على منظومة التعليم لزيادة عملائها فهى تخاطب كل شرائح المجتمع وتركز على العملاء الحاليين وقطاع الأعمال وغيرهم وتنافس بأفضل العروض فى سوق المحمول.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد كشفت بنتائج أعمالها عن الربع الأول من العام المالى 2019، ارتفاع عدد عملاء التليفون المحمول إلى 4.2 مليون عميل بزيادة قدرها 45%.

وقامت الشركة المصرية للاتصالات بتوزيع نحو 613 ألف شريحة موبايل we "سيم كارد" على طلاب الصف الأول الثانوى ضمن منظومة تطوير التعليم، خلال 4 أيام وشارك فى المشروع نحو 8 آلاف موظف من الشركة.


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