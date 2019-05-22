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المشدد 10 سنوات على مسجل خطر بتهمة السرقة بالإكراه فى المرج

الأربعاء، 22 مايو 2019 06:02 م
المشدد 10 سنوات على مسجل خطر بتهمة السرقة بالإكراه فى المرج السجن ـ أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة مسجل خطر، بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك بتهمة بالشروع فى سرقة مواطن فى المرج.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم"على.م "عاطل 36 سنه، تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تبين أنه قام بالتعدى لمستخدمى سلاح ناري على فتحى أحمد تاجر، بقصد سرقته، من خلال شل حركته، فأستولى منه على متعلقاته الشخصية، ومبلغ مالى، وفرا هاربا.

وأسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية، بدون تصريح فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تمكنوا من إلقاء القبض على المتهم عقب سرقته المجنى عليه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة، التى إحالة المتهم لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيق معه، والتى أصدرت حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات.


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سلاح نارى

منطقة المرج


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