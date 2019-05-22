اللجنة الاجتماعية بنقابة البيطريين تعلن مسابقة لحفظ القرآن الكريم.. 25 رمضان

كتبت آية دعبس

أعلنت اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور أحمد جمال الدين غندور، عن مسابقة حفظ القرآن الكريم المقرر إقامتها الخميس 30 مايو الجارى، 25 من رمضان الجارى.

وأوضحت اللجنة أن المسابقة تتكون من أربع مستويات وهم: حفظة القرآن الكريم كاملًا، حفظة نصف القرآن الكريم ، حفظة ثلث القرآن الكريم، حفظة 3 أجزاء أو إحدى كبار السور "البقرة – آل عمران – النساء"، على أن يكون الاختبار يشمل مراجعة الحفظ والتجويد وسبب نزول وتفسير بعض الآيات.

وأشارت اللجنة إلى أن الأوراق المطلوبة للتقدم للمسابقة، هى: صورة شخصية 4*6 خلفية بيضاء، صورة بطاقة عضوية النقابة سارية، صورة بطاقة الرقم القومى، أن يكون الطبيب مسدد اشتراكات النقابة حتى عام 2019.

كما أكدت اللجنة على أنه يتقدم الطبيب البيطرى بطلب إلى النقابة العامة أو النقابة الفرعية، موضحا فيه المستوى الذى يرغب الاشتراك فيه قبل يوم 28 مايو الجارى.