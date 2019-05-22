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القبض على عاطل وبحوزته 52 تذكرة هيروين بالغربية

الأربعاء، 22 مايو 2019 07:44 م
القبض على عاطل وبحوزته 52 تذكرة هيروين بالغربية هروين - ارشيفية
الغربيه محمد طارق
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ألقى ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات محافظة الغربية، القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن الرائد هادى سالم رئيس مباحث كفر الزيات والنقيب محمد خطاب معاون المباحث، من ضبط "على. ك. م" مواليد 34 سنة عاطل ومقيم بكفر الزيات شارع طلعت حرب وبحوزته 52 تذكرة هيروين بقصد الإتجار ومبلع مالى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق  


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