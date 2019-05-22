القبض على سائق أثناء سرقة مواد بترولية ببنها

القليوبية - نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية القبض على سائق، وتكثف الجهود للقبض على أخر لقيامهما بالاستيلاء على مواد بترولية من أحد خطوط أنابيب البترول بإحدى قرى مركز بنها، وأحيل المتهم للنيابة والتى تولت التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد يحى راضى رئيس مباحث المديرية يفيد أنه أثناء تفقد قوة أمنيه من مباحث مركز شرطة بنها الحالة الأمنية بطريق "بنها – شبلنجة"، شاهدت القوات سيارتين نقل بكل منهما تانك أثناء سيرهما بطريق فرعى للطريق المؤدب إلى عزبتى "الرمالب والفاروقية"، بدائرة مركز بنها.

وقامت القوة بتتبع خط سير السيارتين، وتبين قيام قائدى السيارتين بتوصيل 2 خرطوم من خط أنابيب البترول المار بالطريق الزراعى ما بين العزبتين، مثبت عليه 2 محبس.

وتمكنت القوات من ضبط السيارتين وقائد إحداهما 27 سنة، وسبق اتهامه فى قضيتى مخدرات، وبحوزته بندقية آلية، وبخزينتها 25 طلقة، وتمكن قائد السيارة الثانية من الهرب.

وبمواجهته اعترف بسرقة المواد البترولية بالإشتراك مع المتهم الهارب مسجل شقى خطر، سبق إتهامه فى عدد من القضايا السرقة بالإكراه ومخدرات وسلاح، وتم ضبط 2 خرطوم طول كل منهما 6 متر مثبت بأحدهما محبس والآخر مثبت على خط أنابيب البترول، و250 لتر من المواد البترولية داخل تنك إحدى السيارتين.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى تكثيف الجهود لضبط الهارب، وتولت النيابة التحقيق.