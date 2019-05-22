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الأربعاء، 22 مايو 2019 05:50 م
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القبض على إسرائيلى بتهمة التعاون مع فصائل المقاومة لإحراق مستوطنات غزة

الأربعاء، 22 مايو 2019 05:49 م
القبض على إسرائيلى بتهمة التعاون مع فصائل المقاومة لإحراق مستوطنات غزة حرائق مستوطنات فى اسرائيل
كتب- هاشم الفخرانى
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كشفت قناة "مكان" الإسرائيلية النقاب عن اتهام إسرائيلياً بتهريب البالونات الحارقة إلى المقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة ، بهدف استخدامها فى إبرام الحرائق بالمستوطنات القريبة من غزة.

 

وذكرت القناة الإسرائيلية أنه اثناء انتقال الإسرائيلى إلى قطاع غزة عبر مدينة الخليل القى القبض عليه وبحوزته مئات الكراتين من البالونات الحارقة التى تستخدمها المقاومة ضد إسرائيل.

 

وقالت القناة أنه اثناء عملية الفحص للكارتين تبين أنه مرسوم على البالونات علم فلسطين، وقوائم بأسماء الجهات التى ستحصل على تلك البالونات لاستخدامها ضد إسرائيل.

 

وأشارت القناة إلى أنه تم اقتياد الإسرائيلى للتحقيق معه من قبل الجهات المختصة بتهمة التعاون مع أعداء لدولة إسرائيل .

 

 


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اسرائيل

مستوطنات

قطاع غزة

فلسطين

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