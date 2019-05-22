العلاج الحر يحذر الأطباء والعلاج الطبيعى من بيع الأدوية بالعيادات الخاصة

كتب وليد عبد السلام

حذرت إدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة الأطباء وأخصائى العلاج الطبيعى فى ما يقرب من 100 ألف منشأة طبية من اللجوء لبيع الأدوية والمكملات الغذائية والفيتامينات وحقن هرمون النمو وهرمونات الذكورة لمخالفتهم قانون مزاولة المهنة واخلاقيات المهنة.

وأكد مصدر مسؤل بالادارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية لـ "اليوم السابع" أنه ورد إلى الإدارة العديد من الشكاوى فى هذا الشأن وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد هذة العيادات وتابع المصدر:"هناك عقوبات مشدده على بيع الأدوية بالعيادات تصل لحد اغلاق المنشأة وايقاف الطبيب عن مزاولة المهنة.

وأوضح المصدر أنه تم شن مجموعة من الحملات من خلال مفتشى العلاج الحر وتم ضبط كميات من الأدوية والمكملات الغذائية والفيتامينات بالعيادات.