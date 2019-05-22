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العثور على جثة شاب مجهول الهوية بترعة الباجورية فى المنوفية

الأربعاء، 22 مايو 2019 04:20 م
العثور على جثة شاب مجهول الهوية بترعة الباجورية فى المنوفية جثة
المنوفية _محمد فتحى
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عثر أهالي قرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، على جثة شاب مجهول الهوية، فى العقد الثالث من العمر فى ترعة الباجورية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سمير ابو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد عثور أهالي قرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا على جثة شاب في ترعة الباجورية، مجهول الهوية يبلغ من العمر 33 عاما تقريبا، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وتم نقل نقلت الجثة إلى مستشفى تلا المركزي لمعرفة سبب الوفاة، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .
 
 

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