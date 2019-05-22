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الخارجية الروسية: قريبا.. إطلاق عمل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا

الأربعاء، 22 مايو 2019 04:11 م
الخارجية الروسية: قريبا.. إطلاق عمل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا لافروف
موسكو (أ ش أ)
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين أن إطلاق عمل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا سيتم قريبا.

وقال فيرشينين - فى تصريحات صحفية على هامش المنتدى الوطنى للتنمية المستدامة، الذى نظمته صحيفة (فيدوموستى) الروسية، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء "قريبون من إطلاق عمل اللجنة)​، وندعو جميع الشركاء الذين نتفاعل معهم، وأعنى بما فى ذلك (ترويكا) أستانا، وقبل كل شىء ممثلى الأمم المتحدة، للعمل بشكل بناء فى هذا الشأن".

وأضاف أنه يخطط لعقد اجتماع حول سوريا فى إطار "صيغة أستانا" على مستوى نواب وزراء الخارجية فى يوليو القادم.

وتعمل روسيا، إلى جانب شريكيها الرئيسيين فى إطار صيغة أستانا (تركيا وإيران) والمبعوث الأممى الخاص إلى سوريا (جير بيدرسن)، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستورى فى سوريا.

 


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