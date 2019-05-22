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الحكومة توافق على إلزام جميع الجهات المعنية بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إليكترونيا

الأربعاء، 22 مايو 2019 01:50 م
الحكومة توافق على إلزام جميع الجهات المعنية بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إليكترونيا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة المالية بإصدار كتاب دورى بإلزام جميع الجهات المعنية بتفعيل القرار رقم 760 لسنة 2018 بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى، وأن يكون سداد جميع المستحقات الحكومية، فيما يزيد على خمسمائة جنيه بأية وسيلة من وسائل الدفع الالكترونى. 
 
 ويجوز سداد ما دون ذلك بأية وسيلة من وسائل السداد، سواء كانت الكترونية أو غيرها، وكذا إلزام جميع الجهات الادارية بالدولة بعدم استخدام المدفوعات النقدية فى تعاملاتها ايا كان نوعها سواء التعاملات التى تتم فى تلك الجهات والشركات أو مع غيرها والزامها باستخدام المدفوعات الالكترونية فى تعاملاتها بشكل كامل اعتباراً من 1/7/2019.
 
 

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قرارات الحكومة

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

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