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الحكومة تخصص 300 مليون جنيه من الأوقاف لدعم التعليم والقرى الأكثر احتياجا

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:56 م
الحكومة تخصص 300 مليون جنيه من الأوقاف لدعم التعليم والقرى الأكثر احتياجا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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أعلنت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعى، اليوم الأربعاء، تخصيص 300 مليون جنيه لصندوق دعم التعليم، والقرى الأكثر احتياجا، سعيا إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
 
جرى تخصيص المبلغ من خلال وزارة الأوقاف، بواقع 200 مليون جنيه لدعم مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها فى القرى الفقيرة والأكثر احتياجا بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، و100 مليون جنيه لصندوق دعم التعليم.
 
وأكدت الحكومة خلال الاجتماع، أن تخصيص المبلغ يأتى فى إطار الدور الاجتماعى لوزارة الأوقاف، وجهودها المتواصلة فى خدمة المجتمع، واتساقا مع ما تقتضيه شروط الواقفين فى مجال البر العام وخدمة المجتمع.
 
 

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