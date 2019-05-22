الجيش الليبى: المبعوث الأممى تجاهل تهريب تركيا وقطر السلاح للمليشيات

كتب : أحمد جمعة

قالت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبى، إن إحاطة المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة أمام مجلس الأمن الثلاثاء، تؤكد سعيه لإيجاد حل لمشكلة تنظيم الإخوان الإرهابى فى ليبيا بدلا من حل مشكلات الليبيين، وعدم تطرقه للعصابات الإجرامية التى نهبت ثروات الشعب الليبى.

وأعربت غرفة عمليات الكرامة فى بيان صحفى، الأربعاء، رفضها تسمية المبعوث الأممى إلى ليبيا للجيش الوطنى الليبى المنبثقة من مجلس النواب الشرعى بـ"قوات حفتر"، وتسميته للمليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة بأنها قوات عسكرية تتبع حكومة الوفاق.

وأشارت إلى أن هدف قوات الجيش الليبى من معركة طرابلس هى تحرير العاصمة من العصابات الإجرامية، لافتا إلى أن طرابلس محتلة من المليشيات المسلحة باعتراف وزير داخلية حكومة الوفاق الوطنى فتحى باشاغا.

وأكدت غرفة عمليات الكرامة أن حكومة الوفاق واجهة مدنية لتنظيم الاخوان والمليشيات المسلحة، متهمة غسان سلامة بالتحرك للوصول لاتفاق سياسي فاشل في غدامس يمكن العصابات الاجرامية.

ولفتت الغرفة إلى أن غسان سلامة تحدث عن شبح وجود حرب أهلية وهى قراءة خاطئة لأن الجيش الليبى تحرك لطرابلس لتحريرها من العصابات الاجرامية والمليشيات المسلحة، مشددة على أن غسان سلامة تجاهل تهريب تركيا وقطر للأسلحة إلى ليبيا وخرقهما لقرارات مجلس الأمن الدولى بتهريب أسلحة للبلاد.

وأوضحت غرفة عمليات الكرامة، أن غسان سلامة تجاهل الحديث عن الطيار البرتغالى واستهداف طيارة تركية بدون طيار لمنازل المدنيين، مستغربا من إحاطة غسان سلامة والتى تؤكد أن كلمته فى مجملها لبحث لحل مشكلة الليبيين ولكن لحل مشكلة تنظيم الاخوان.