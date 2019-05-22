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الأربعاء، 22 مايو 2019 05:58 م
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الجزائر: تكليف أكثر من 4 آلاف تاجر للعمل فى عطلة عيد الفطر المبارك

الأربعاء، 22 مايو 2019 05:52 م
الجزائر: تكليف أكثر من 4 آلاف تاجر للعمل فى عطلة عيد الفطر المبارك الجزائر ارشيفية
أ ش أ
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أعلنت ولاية الجزائر أنه تم تكليف 4105 تجار للعمل في عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى تكليف 197 موظفا للعمل على مراقبة الأسواق والتأكد من التطبيق الفعلي واحترام المداومة.

وقال دهار العياشي مسؤول مديرية التجارة بولاية الجزائر إن عدد المخابز بولاية الجزائر بلغ 646 مخبزا تم تكليف 475 منها بالعمل أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف أنه بالنسبة لمحلات المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه فتم تسجيل 3501 تاجر، سيتم تكليف 1794 منهم للعمل بالعيد.
أما عدد النشاطات الأخرى مثل المطاعم والمقاهي فبلغ إجمالا 3500 محل وتم تكليف 1822 منها بالعمل في العيد، إضافة إلى تكليف عدد كبير من محطات توزيع الوقود للعمل.

كما أشار إلى أنه يمكن للمواطنين رفع شكاوى والتبليغ عند ملاحظة أي تجاوزات أو عدم احترام للمداومة عبر الخط الأخضر الخاص بالمديرية من أجل التدخل الفوري.

وأوضح أنه في حال الإغلاق، فإن الغرامة ستتراوح ما بين 30 – 100 ألف دينار، مع احتمال غلق المحل لمدة 30 يوما على الأقل مع إمكانية مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.


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عيد الفطر المبارك

دهار العياشي

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