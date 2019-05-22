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التمثيل العمالى بالرياض يتابع حل فورى لمشكلة 300 صيدلى بالسعودية

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:35 م
التمثيل العمالى بالرياض يتابع حل فورى لمشكلة 300 صيدلى بالسعودية نقابة الصيادلة - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتابع التمثيل العمالى التابع بالسفارة المصرية بالرياض حل مشكلة 300 صيدلى مصرى يعملون بشركة أدوية سعودية بفرع الدمام لم يتقاضوا رواتبهم لمدة أربعة شهور متتالية.
 
وقال الملحق العمالى بالسفارة المصرية بالرياض الدكتور ياسر غازى، إنه تواصل على الفور مع الدكتور محمد.ع.ال" من الصيادلة المصريين أصحاب الشكوى بفرع الدمام، الذى أفاد أن الصيادلة أصحاب الشكوى يصل عددهم إلي 300 صيدلي تقريبا ، ولم يتسلموا رواتبهم لمدة أربعة أشهر متتالية، فضلا عن عدم صرف الحافز والإضافي لمة 9 أشهر متتالية، مع انتهاء صلاحية الإقامات الخاصة بهم، وعدم تجديدها من طرف الشركة، وبالتالى انتهاء التأمين الصحى الخاص بهم، بالإضافة عن امتناع الشركة عن صرف مستحقات نهاية الخدمة لمن يرغبون في المغادرة.
 
كما تواصل الملحق العمالى مع الدكتور "وليد.ط.ر.ع" بفرع الرياض الذى عرض تدخل مكتب التمثيل العمالى لحل المشكلة مع الشركة.
 
وفى نفس السياق تواصل الملحق العمالى مع "محمد.ال" مدير الموارد البشرية بشركة الأدوية، و"مصطفي.م" مدير عام الشركة  طالباً تحديد موعد علي وجه السرعة مع إدارة الشركة لبحث الحلول الممكنة لحل المشكلة وحصول الصيادلة على حقوقهم القانونية.

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