التحفظ على 4.5 طن ألبان ضارة بالصحة ضبطت فى مصنعين بدون تراخيص بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية الصحة بالشرقية، بحملة مكبرة قادها وكيل الوزارة، مصنعين للألبان بدون تراخيص تستخدم مواد ضارة بالصحة، وجار مخاطبة الجهات المختصة لإغلاقهما.

قاد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة، حملة مكبرة من مراقبى ومفتشى الأغذية بالمديرية، والإدارة الصحية بالقنايات لملاحقة المنشآت الغذائية المخالفة بمدينة القنايات، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد 2 مصنع لمنتجات الألبان بقرية بهنباى التابعة للقنايات بهما خطر داهم على الصحة العامة وغير مستوفيان للاشتراطات الصحية.

وتم ضبط 4،440 طن أغذية بالمصنع الأول تم ضبط 2،840 طن جبنة فيتا، 650 كجم شورتنج، 350 كجم ملح طعام، وبالمصنع الثانى تم ضبط 325 كجم شورتنج، 175 كجم جبنه بيضاء عبارة عن 35 عبوة زنة العبوة 5 كجم بدون بيانات، وتحرير المحاضر اللازمة للمصنعان، وسحب العينات اللازمة وإرسالها المعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وجار مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنعان.