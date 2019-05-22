video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 02:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

التحالف العربى: تهديد ميليشيات الحوثى يتصاعد ويزعزع الأمن الإقليمى

الأربعاء، 22 مايو 2019 01:31 ص
التحالف العربى: تهديد ميليشيات الحوثى يتصاعد ويزعزع الأمن الإقليمى قوات التحالف العربى
أ ش أ
إضافة تعليق

قال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد ركن تركي المالكي، اليوم الثلاثاء، إن تهديد ميليشيات الحوثي يتصاعد ويزعزع الأمن الإقليمي.

 

وأضاف المالكي - في تصريح خاص لقناة (العربية) الإخبارية - أن ميليشيات الحوثي تتلقى أوامرها من حرس إيران الثوري، وأنها لا تملك القرار في تنفيذ الأعمال الإرهابية.

 

وكان المتحدث باسم التحالف العربي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن الميليشيات الحوثية قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران السعودية -والذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين- بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

رئيس اليمن: الحرب المفروضة على الشعب من الحوثيين تمتد أخطارها إلى الإقليم والعالم

اليمن يبحث مع الأمم المتحدة آليات وصول المساعدات الإنسانية لمناطق سيطرة المليشيات

حكومة اليمن تدعو لإجراء تصحيح شامل لآلية العمل الإغاثى

سفارة اليمن: أمين عام الرئاسة المصرية يقدم التهانى بمناسبة العيد الوطنى لليمن

سفير اليمن بالقاهرة: مصر الوطن الكبير للعرب.. وموقفنا ثابت من الحديدة

فيديو.. تعرف على عدد ألغام أزالتها السعودية من اليمن خلال عام

اليمن

التحالف العربى

الحوثيون

الحوثى

ايران

الحرس الثورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

5 مستهدفات مالية لمشروع موازنة 2019/2020.. تعرف عليها

5 مستهدفات مالية لمشروع موازنة 2019/2020.. تعرف عليها

كيف نجح عادل إمام فى الرعب رغم رئاسته لقسم الكوميديا بلا منافس؟

كيف نجح عادل إمام فى الرعب رغم رئاسته لقسم الكوميديا بلا منافس؟

"سوبر كورة" فى قلب الحدث.. تدريب الزمالك خارج السيطرة ومرتضى يتوعد

"سوبر كورة" فى قلب الحدث.. تدريب الزمالك خارج السيطرة ومرتضى يتوعد

6 نصائح لتفادى حرائق السيارات خلال الموجة الحارة.. تعرف عليها

6 نصائح لتفادى حرائق السيارات خلال الموجة الحارة.. تعرف عليها

البنتاجون: واشنطن تعمل على ردع إيران وليس الحرب معها

البنتاجون: واشنطن تعمل على ردع إيران وليس الحرب معها

الرجوع الى أعلى الصفحة