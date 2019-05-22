الإفراج عن سجين أمريكى طالبانى ينتمى لجماعات تكفيرية يثير جدلا فى الكونجرس

كتبت: إنجى مجدى

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه من المقرر أن تنتهى، هذا الأسبوع، فترة سجن أمريكى كان عضوا فى حركة طالبان بينما لا يزال متمسكا بدعمه لما يطلق عليه حركة الجهاد العالمى.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، الأربعاء،ـ أن من المقرر أن يغادر الأمريكى، جون ووكر ليند، سجنًا اتحاديًا فى ولاية إنديانا، بعد قضاء 17 عامًا لتقديمه الدعم لحركة طالبان، وسط جدل بين القادة فى الكونجرس وخبراء مكافحة الإرهاب بشأن إطلاق سراحه بينما لا يزال معتنقا للأفكار المتطرفة.

قضية ليند، الذى تحول من الكاثوليكية إلى الإسلام فى سن السادسة عشر من عمره، وغادر منزله فى كاليفورنيا فى سن 17 عامًا لدراسة اللغة العربية فى اليمن، قبل أكثر من ثلاث سنوات من هجمات 11 سبتمبر 2001 ، أثارت أسئلة وجدل منذ البداية. وأنتقل الشاب الأمريكى إلى باكستان عام 2000 ثم إلى أفغانستان، حيث أمضى بعض الوقت فى معسكر تدريب للقاعدة كمتطوع من حركة طالبان.

وقد وصفت الحكومة ليند فى السنوات الأخيرة بأنه تمسك بالآراء المتطرفة، وقد أثار إطلاق سراحه الآن اعتراضات من عائلة جونى مايكل سبان، الضابط السابق المتهم ليند فى قتله، فضلا عن قلق فى الكونجرس وطرح أسئلة حول كيفية إعادة دمجه بأمان فى المجتمع دون وجود برنامج لإعادة تأهيل الجهاديين السابقين.