الأمن يحبط تهريب ترامادول بـ10 ملايين جنيه من الساحل الشمالى خلال الإفطار

كتب - محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، فى إحباط محاولة تشكيل عصابى تهريب أكثر من 171 ألف قرص مخدر، من الساحل الشمالى الغربى إلى القاهرة، باستغلال فترة الهدوء فى وقت الإفطار.

جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية وأجهزتها لمكافحة الجريمة بكل صورها، وتكثيف الحملات الأمنية لملاحقة وضبط حائزى المواد المخدرة والمتاجرين فيها، ومكافحة جرائم تهريب المواد والأقراص المخدرة بإحكام السيطرة على كل المنافذ. وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد تابعت نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة فى تهريب الأقراص المخدرة بكميات كبيرة من الساحل الشمال الغربى، لترويجها بالقاهرة والجيزة، استغلالا لهدوء وقت الإفطار.

وتبين من المتابعة أن التشكيل عبارة أربعة عاطلين لهم معلومات جنائية (اثنان منهم محكوم عليهما غيابيا فى قضايا مخدرات)، وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، وإعداد الأكمنة اللازمة، نجحت الأجهزة فى ضبطهم حال استقلالهم سيارتين عند نهاية محور الضبعة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وبحوزتهم 171 ألفا و400 قرص مخدر من عقار الترامادول، تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه، و110 آلاف و800 جنيه، و5 هواتف محمولة. فتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.