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وسط صعود شبه جماعى للقطاعات..

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

الأربعاء، 22 مايو 2019 10:33 ص
ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بورصة السعودية _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.7% رابحا 60.40 نقطة ليصل إلى مستوى 8669.75 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 32.1 مليون سهم بقيمة 782 مليون ريال، وارتفعت أسهم 102 شركة، فيما تراجعت 55 شركة.

وارتفع 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.91%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.21%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.07%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.96%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.82%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.77%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.64%.


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