ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود 5 قطاعات

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود 5 قطاعات على رأسها قطاعى الاتصالات والبنوك.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.62% رابحا 32.180 نقطة ليصل إلى مستوى 5630.31 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.74% رابحاً 45 نقطة ليصل إلى مستوى 6103.34 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.08% رابحاً 3.940 نقطة ليصل إلى مستوى 4712.48 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 19 مليون سهم بقيمة 5.7 مليون دينار كويتى عبر 1093 صفقة.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.37%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.62%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.33%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.18%.

وجاء سهم "أرجان" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 13.82%، تلاه رمال بنسبة 9.85%، ثم السورية بنسبة 8.75%، فيما تصدر سهم "التعمير" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 16.46% ثم مراكز بنسبة 9.95%، ثم المشتركة بنسبة 8.48%.