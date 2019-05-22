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الأربعاء، 22 مايو 2019 02:10 م
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ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 6 قطاعات

الأربعاء، 22 مايو 2019 02:05 م
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 6 قطاعات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى
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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود 6 قطاعات على رأسها قطاعى الاتصالات والصناعة.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.1% رابحا 5.84 نقطة ليغلق عند مستوى 5604.56 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.08% رابحاً 5.07 نقطة ليغلق عند مستوى 6063.41 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.16% رابحاً 7.51 نقطة ليغلق عند مستوى 4716.05 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 97.2 مليون سهم بقيمة 25.1 مليون دينار كويتى عبر 5419 صفقة.
 
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.08%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.83%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.42%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.38%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.25%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.11%.
 
وجاء سهم "أرجان" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 13.64%، تلاه رمال بنسبة 10.14%، ثم أصول بنسبة 9.98%، فيما تصدر سهم "التعمير" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 16.20% ثم كفيك بنسبة 9.19%، ثم أجيال بنسبة 9.03%.
 

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