ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 6 قطاعات

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود 6 قطاعات على رأسها قطاعى الاتصالات والصناعة.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.1% رابحا 5.84 نقطة ليغلق عند مستوى 5604.56 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.08% رابحاً 5.07 نقطة ليغلق عند مستوى 6063.41 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.16% رابحاً 7.51 نقطة ليغلق عند مستوى 4716.05 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 97.2 مليون سهم بقيمة 25.1 مليون دينار كويتى عبر 5419 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.08%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.83%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.42%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.38%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.25%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.11%.

وجاء سهم "أرجان" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 13.64%، تلاه رمال بنسبة 10.14%، ثم أصول بنسبة 9.98%، فيما تصدر سهم "التعمير" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 16.20% ثم كفيك بنسبة 9.19%، ثم أجيال بنسبة 9.03%.