ارتفاع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات وسط مشتريات محلية وعربية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 13644 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 2050 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 16941 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 602 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 1531 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 455 نقطة.
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