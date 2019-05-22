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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 22 مايو 2019 10:28 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضا.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 13646 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 2043 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 16895 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 602 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1531 نقطة.


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