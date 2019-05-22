إصابة شخصان بحادث تصادم بطريق مصر إسكندرية الزراعى أمام سنديون

القليوبية-نيفين طه

أصيب شخصان اثر حادث تصادم سيارتى ملاكى بسيارة اجرة بطريق مصر إسكندرية الزراعى اتجاه القاهرة أمام بلدة سنديون، ونقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعى، وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور بالقليوبية بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة تحمل لوحات معدنية 57231 ه.ر واخرى ملاكى تحمل لوحات معدنية 752 و ي ج ، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى مستشفي بنها الجامعى وجارى رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المروروية إلى طبيعتها مرة آخرى.