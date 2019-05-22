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إزالة الاشغالات ودهان البلدورات والميادين بحى غرب أسيوط (صور)

الأربعاء، 22 مايو 2019 01:21 م
إزالة الاشغالات ودهان البلدورات والميادين بحى غرب أسيوط (صور) إزالة الإشغالات والتعديات بأسيوط
أسيوط - محمود عجمى
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شنت الوحدة المحلية بحى غرب مدينة أسيوط، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين العامة وتطوير ودهان بعض الميادين العامة.

وقال محمد البشير رئيس حى غرب أسيوط، إنه تم شن حملة لإزالة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق بشارع ثابت ومتابعة دورية لشارع بورسعيد، التى تم إزالة التعديات عليه خلال اليومين الماضيين، وذلك بالتنسيق مع مسئولى الاشغالات وقوات الأمن وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية بالحى، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ أعمال تجميل وتطوير عدد من الشوارع، من بينها ميدان عمر مكرم وأمام تمثال جمال عبدالناصر، مشيراً إلى استمرار تلك الحملات ومتابعتها بصفة دورية للحفاظ على ما تم تنفيذه بالشوارع والميادين.

من جانبه، أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، على استمرار العمل على رفع كفاءة الشوارع والميادين بمراكز ومدن المحافظة، بإزالة التعديات على حرم الطريق والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، والتى تؤثر على الحركة المرورية للمواطنين فضلًا عن دهان البلدورات وأعمدة الإنارة وتهذيب الأشجار فى محاولة لإعادة المظهر الجمالى للمحافظة، مشيراً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية فى تنفيذ خطة المحافظة الموضوعة فى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات بناءاً على توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

حملات إزالة للاشغالات ودهان البلدورات بحي غرب أسيوط (1)
حملات إزالة للاشغالات ودهان البلدورات بحي غرب أسيوط

 

حملات إزالة للاشغالات ودهان البلدورات بحي غرب أسيوط (2)
حملات إزالة للاشغالات ودهان البلدورات بحي غرب أسيوط

 

حملات إزالة للاشغالات ودهان البلدورات بحي غرب أسيوط (4)
حملات إزالة للاشغالات ودهان البلدورات بحي غرب أسيوط

 

حملات إزالة للاشغالات ودهان البلدورات بحي غرب أسيوط (5)
حملات إزالة للاشغالات ودهان البلدورات بحي غرب أسيوط

 

حملات إزالة للاشغالات ودهان البلدورات بحي غرب أسيوط (7)
حملات إزالة للاشغالات ودهان البلدورات بحي غرب أسيوط 

 

حملات إزالة للاشغالات ودهان البلدورات بحي غرب أسيوط (10)
حملات إزالة للاشغالات ودهان البلدورات بحي غرب أسيوط 

 

حملات إزالة للاشغالات ودهان البلدورات بحي غرب أسيوط (11)
حملات إزالة للاشغالات ودهان البلدورات بحي غرب أسيوط 

 

 


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اسيوط

محافظ اسيوط

ازالة التعديات والاشغالات

دهان الميادين باسيوط

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