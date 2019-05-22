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إجراءات إحترازيه لمواجهة ارتفاع درجه الحرارة بجامعة القناه أثناء الإمتحانات

الأربعاء، 22 مايو 2019 01:29 م
إجراءات إحترازيه لمواجهة ارتفاع درجه الحرارة بجامعة القناه أثناء الإمتحانات رئيس الجامعة يتفقد أحد اللجان
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قام الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، بجولة تفقدية داخل اللجان الإمتحانيه، وذلك لاتخاذ كافه الإجراءات اللازمة لمواجهة الموجه الحاره غداً داخل اللجان.

وتفقد رئيس الجامعه جميع كليات الجامعة، وقرر زيادة عدد المراوح داخل اللجان، والاستعانة بكمادات المياه الباردة.

كما قرر رئيس الجامعة رفع حاله الإستعداد القصوى داخل اللجان الطبية والمراقبات الطبية، بجانب إعداد المستشفى التخصصى لإستقبال الحالات الطارئة، وإلغاء الأجازات لمواجهة تلك الأوضاع، ووفرت إدارة الجامعه 6 أتوبيسات مكيفه لتوصيل الطلاب من البوابات الخارجية إلى أماكن اللجان ذهاباً وإيابا.

 

 


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