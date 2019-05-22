أوعي تلبس مقطع .. محاذير جامعة الأزهر لطلابها قبل الامتحانات

كتب ـ لؤى على

تنطلق امتحانات نهاية العام لجامعة الأزهر للعام الدراسى 2018- 2019يوم 25 مايو الجارى، وقد استعدت كليات الجامعة لعقد الامتحانات، حيث اتخذت عددا من التدابير التى من شأنها عقد الامتحانات فى جو ملائم للطلاب، كما أصدرت الجامعة عددا من المحاذير للطلاب تم توزيعها على الكليات، وذلك من أجل تعليقها فى مكان يسمح للطلاب بقراء تها.