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أوعي تلبس مقطع .. محاذير جامعة الأزهر لطلابها قبل الامتحانات

الأربعاء، 22 مايو 2019 05:26 م
أوعي تلبس مقطع .. محاذير جامعة الأزهر لطلابها قبل الامتحانات جامعة الأزهر
كتب ـ لؤى على
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تنطلق امتحانات نهاية العام لجامعة الأزهر للعام الدراسى 2018- 2019يوم 25 مايو الجارى، وقد استعدت كليات الجامعة لعقد الامتحانات، حيث اتخذت عددا من التدابير التى من شأنها عقد الامتحانات فى جو ملائم للطلاب، كما أصدرت الجامعة عددا من المحاذير للطلاب تم توزيعها على الكليات، وذلك من أجل تعليقها فى مكان يسمح للطلاب بقراء تها.

1.يمنع دخول الطالب إلى اللجنة

-بكتب وملازم لها علاقة بالامتحان ومن يضبط يحول لمجلس تأديب.

وبتليفون محمول 

وحقائب سفر

والكلية غير مسئولة عن فقد أى متعلقات شخصية.

3ـ ممنوع التدخين داخل قاعات اللجان أو فى حرم الكلية.. 

5.الطالب الذى يضبط متلبساً بالغش يحول إلى مجلس تأديب

ويحرم من استكمال بقية الامتحانات

ويعد راسباً فى جميع مواد الفصل الدراسى الذى ضبط فيه

6.لا يسمح لأى طالب بتأدية الامتحان بدون البطاقةًالشخصية أو كارنيه الكلية.

7.الالتزام بالهدوء عند دخول اللجنة أو الخروج وأثناء الامتحان باللجان وعدم إثارة الفوضى .

8ـ يبدأ امتحان الفترة الصباحية وكذا الفترة المسائية حسب التوقيت المحدد بالجدول المعلن

9.غير مسموح بالخروج من اللجنة الامتحانية إلا بعد مرور نصف الوقت.

10ـ الابتعاد عن ارتداء الملابس الممزقة والسلاسل وكذا قصات الشعر المستهجنة والغربية.

 

 


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جامعة الأزهر

لبس مقطع

الامتحانات

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