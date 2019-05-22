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أمريكى يقضى 46 عاما بالسجن ظلما وولاية ميشيجان تعوضه بـ1.5 مليون دولار

الأربعاء، 22 مايو 2019 10:30 ص
أمريكى يقضى 46 عاما بالسجن ظلما وولاية ميشيجان تعوضه بـ1.5 مليون دولار ريتشارد فيليبس
وكالات الأنباء
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قالت شبكة روسيا اليوم، إن حكومة ولاية ميشيجان الأمريكية، ستدفع مليون ونصف المليون دولار للمواطن ريتشارد فيليبس الذى قضى 46 عاما فى السجن على جريمة قتل لم يرتكبها.

 

وقد سجن الأمريكى البريء فى عام 1971، ولم يفرج عنه إلا ربيع العام الماضى، ولم تدفع له علاوة على ما حل به، حتى قيمة تذكرة الحافلة التى أقلته إلى منزله.

 

وقرر مكتب المدعى العام، بعد مرور عام على إطلاق سراحه، تعويضه عن السنوات التى احتجزت فيها حريته، وقيمت تلك السنوات بمبلغ 1.5 مليون دولار، فيما ينتظر حاليا، صدور قرار بتخصيص هذا المبلغ من قبل سلطات الولاية.

 

وأفاد تقرير، بأن فيليبس خلال فترة وجوده فى السجن، أنجز لوحة تقدر قيمتها الآن بآلاف الدولارات.

 

ووفقا للرجل فقد حاول بهذه الطريقة "أن يتلهى بشيء ما وأن يشغل رأسه"، بل هو لا يبالي، إن كانت ستدفع له السلطات شيئا عن الخطأ الذي ارتكبته أم لا.

 


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