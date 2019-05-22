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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-5-2019 فى مصر

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:52 م
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-5-2019 فى مصر الذهب _ أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-5-2019 تراجعا بقيمة جنيهين بمستهل تعاملات اليوم، وبلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر شعبية في مصر 607 جنيهات.

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر، جاء نتيجة تراجع أسعار الذهب عالمياً من 1275 دولار إلى 1270 دولار، الأمر الذى انعكس على سعر الذهب فى الصاغة.

 

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 سجل اليوم 520 جنيها.

عيار 21 يسجل الآن 607 جنيها.

عيار 24 سجل اليوم 693.75 جنيه.

الجنيه الذهب سجل 4856 جنبها.

أوقية الذهب سجلت 1270 دولار حتي الآن.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا.

يقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه ومتابعيه تحديثا دوريا وفوريا ولحظيا لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.


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