video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

75 سنة على انتصار الحلفاء فى الحرب العالمية الثانية وعملية نورماندى (صور)

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:00 م
75 سنة على انتصار الحلفاء فى الحرب العالمية الثانية وعملية نورماندى (صور) عملية نورماندى
كتبت - ريهام عبد الله
إضافة تعليق

يحتفل العالم خلال يونيو المقبل بالذكرى 75 لانتصار الحلفاء على دول المحور فى الحرب العالمية الثانية، وهو اليوم الذى يطلق عليه "اليوم دى" وشهد عملية الإنزال "نورماندى" التى تُعدّ أكبر عملية بحرية فى التاريخ.

فى ذلك اليوم التُقطت صور عديدة ترصد تفاصيل "اليوم دى"، جُمعت ونُشرت فى كتاب جديد يرصد اليوم المهم فى تاريخ دول الحلفاء، وربما فى التاريخ البشرى، إذ شهد انتهاء النازية والفاشية عمليا، وباستخدام الصور والشهادات المتاحة فى أرشيف متحف الحرب الإمبراطورى، رصد كتاب "نورماندى تاريخ بصرى" للكاتب أنتونى ريتشاردز، كيف بدأت عملية أوفرلورد Overlord فى 6 يونيو 1944.

الحلفاء
صورة من انتصار الحلفاء

 

انزال نورماندى
جانب من عملية الإنزال نورماندى

 

تُنشر تلك اللقطات لأول مرة على الإطلاق، وتتمثل أهميتها فى أنها بمثابة إحياء لواحدة من نقاط التحول الرئيسية فى الحرب العالمية الثانية. وتُظهر تلك اللقطات رئيس الوزراء البريطانى وينستون تشرشل وهو يزور ميدان المعركة فى نورماندى، بينما تتدفق القوات إلى الشواطئ بعد الهبوط فى أكبر عملية عسكرية بحرية فى التاريخ، وفى الوقت نفسه تُقدم عضوات من القوات الجوية النسائية المساعدة فى تعبئة مظلات القوات المحمولة جوًّا.

وجرى جمع كل الملاحظات والتفاصيل الخاصة بهذا اليوم، بالاستناد إلى ملاحظات مصوّرى الحرب الرسميين، وقال الكاتب: "بالتأكيد لا توجد طريقة أفضل لفهم حدث بحجم D-Day أكثر من إدراكه من خلال عيون وكلمات أولئك الذين كانوا هناك بالفعل".

عملية نورماندى
عملية نورماندى

 

قوات الحلفاء
قوات الحلفاء فى نورماندى

 

نورماندى
عملية نورماندى

 

وأضاف الكاتب فى مقدمته، أن المتحف محظوظ للغاية بتلك المجموعة التى لا مثيل لها من الشهادات المكتوبة والتصوير الفوتوغرافى لتسجيل الحدث المهم، مستطردا: "كان الحلفاء يدركون تماما الأهمية التاريخية المتعلقة بعمليات الهبوط، وتأكدوا من أن الأحداث جرت تغطيتها إلى أقصى حد ممكن واقعيًّا، فى ظل قلّة الإمكانات المتاحة، إذ كان الاعتماد وقتها على الفيلم والتصوير الفوتوغرافى الثابت".


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

شاهد البحرية البريطانية تفجر قنبلة يعود تاريخها للحرب العالمية الثانية

تشرشل.. رجل بريطانيا العظيم فى القرن الـ20.. كيف بنى لندن على أطلال الحرب العالمية الثانية؟ الشعب البريطانى كلمة السر.. صبر فنال حريته وبنى دولته العظمى .. ورفع شعار " التاريخ يكتبه المنتصرون"

صور.. 56 عاماً على إنشاء مطار القاهرة.. من قاعدة جوية عسكرية إلى بوابة مصر الأولى.. حمل اسم "باين فيلد" أول طيار أمريكى قُتل فى الحرب العالمية الثانية.. ثم مطار "فاروق الأول".. وافتتحه عبد الناصر فى 1963

"الطريق إلى برلين" يرصد الحرب العالمية الثانية فى جمعية الفيلم

صور تاريخية.. جنود ألمان يستسلمون لقوات أمريكا فى الحرب العالمية الثانية

صور .. ماكرون يضع إكليل الزهور بمناسبة ذكرى الحرب العالمية الثانية فى قوس النصر بباريس

الحلفاء

اليوم السابع بلس

انتصار الحلفاء

الحرب العالمية الثانية

نورماندى

الحرب العالمية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
"س و ج" .. كل ما تريد معرفته عن الإدعاء المدنى أمام النيابة العامة

"س و ج" .. كل ما تريد معرفته عن الإدعاء المدنى أمام النيابة العامة

اعرف تفاصيل خطة الحكومة لتعمير سيناء × 20 معلومة

اعرف تفاصيل خطة الحكومة لتعمير سيناء × 20 معلومة

قبل أيام من انتخابات أوروبا.. البريطانيون يختارون "بريكست" مرة أخرى.. استطلاع: حزب نايجل فاراج الأكثر تفضيلا ويحظى بقبول أكبر من "المحافظين" و"العمال" مجتمعين.. وموقف المعارضة من إجراء استفتاء ثان يفقدها الدعم

قبل أيام من انتخابات أوروبا.. البريطانيون يختارون "بريكست" مرة أخرى.. استطلاع: حزب نايجل فاراج الأكثر تفضيلا ويحظى بقبول أكبر من "المحافظين" و"العمال" مجتمعين.. وموقف المعارضة من إجراء استفتاء ثان يفقدها الدعم

النجم يحتاج دعواتكم حتى يضىء مرة أخرى.. الفنان محمد نجم يصاب بجلطة دماغية ويدخل العناية المركزة.. 36 مسرحية وملايين الابتسامات قدمها "شفيق يا راجل" لجمهوره.. وزوجته وابنه الوحيدة يطلبان الدعاء

النجم يحتاج دعواتكم حتى يضىء مرة أخرى.. الفنان محمد نجم يصاب بجلطة دماغية ويدخل العناية المركزة.. 36 مسرحية وملايين الابتسامات قدمها "شفيق يا راجل" لجمهوره.. وزوجته وابنه الوحيدة يطلبان الدعاء

الأهلى يختتم استعداداته قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى

الأهلى يختتم استعداداته قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى

هتلبسى إيه بكرة؟.. اللون الزيتى والإطلالة الرياضية اختيار مناسب ومريح

هتلبسى إيه بكرة؟.. اللون الزيتى والإطلالة الرياضية اختيار مناسب ومريح

الرجوع الى أعلى الصفحة