50 ألف جنيه مكافأة لأفضل الإدارات فى مشروع صكوك الأضاحى

كتب إسماعيل رفعت

تحفيزا للعاملين بالإدارة الدينية فى الأوقاف، لبذل أقصى الجهد فى مشروع صكوك الأضاحى تقرر صرف مكافأة قدرها 50 ألف جنيه لأعلى المديريات تحصيلا لصكوك الأضاحى من الموارد الذاتية دون المساس بمبالغ الصكوك التى تذهب بالكامل إلى المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، على أن يتم توزيع المبلغ كمكافأة لمن يبذلون جهدا بارزا فى المشروع.

كما تقرر تخصيص مكافأة مالية وشهادة تكريم لكل مديرية تحقق ألف صك فأكثر، وكذلك صرف مكافأة قدرها عشرون ألف جنيه لأى مديرية تحقق ألف صك خلال الشهر الكريم شهر رمضان المبارك، حتى نصل بهذا المشروع إلى أكثر الأسر الأولى بالرعاية مستهدفين الوصول إلى مليون أسرة هذا العام.

وأكدت جهة التحصيل، على عظم ثواب المشاركة في هذا المشروع المجتمعى الهام الذى يعد بابا واسعا من أبواب التكافل الاجتماعى من جهة، والتوظيف الأمثل لنسك وشعيرة الأضحية وتحقيق مقصودها الأسمى فى إطعام الفقير والمحتاج من جهة أخرى.

والمشروع يتسع للأضحية التى هى سنة عن سيدنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الذى قال : " ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم "، وكذلك يتسع للنذر وللصدفة وللتبرع للمشروع بثمن أضحية أو أكثر لصالح الفقراء والمحتاجين . كما قررت الوزارة تكريم كل شركاء المشروع والداعمين له من كبار المتبرعين ووسائل الإعلام الداعمة للمشروع باعتباره مشروعا إنسانيا غير هادف للربح المادي ، إنما يهدف إلى الإسهام في التكافل المجتمعي ، حيث يأتي المشروع في إطار مبادرة حياة كريمة التي تهدف الوصول بالخدمة إلى مستحقيها بعزة وكرامة كحق لهم على المجتمع.