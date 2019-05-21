video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

50 ألف جنيه مكافأة لأفضل الإدارات فى مشروع صكوك الأضاحى

الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:10 ص
50 ألف جنيه مكافأة لأفضل الإدارات فى مشروع صكوك الأضاحى صك أضحية - أرشيفية
كتب إسماعيل رفعت
إضافة تعليق

تحفيزا للعاملين بالإدارة الدينية فى الأوقاف، لبذل أقصى الجهد فى مشروع صكوك الأضاحى تقرر صرف مكافأة قدرها 50 ألف جنيه لأعلى المديريات تحصيلا لصكوك الأضاحى من الموارد الذاتية دون المساس بمبالغ الصكوك التى تذهب بالكامل إلى المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، على أن يتم توزيع المبلغ كمكافأة لمن يبذلون جهدا بارزا فى المشروع.

كما تقرر تخصيص مكافأة مالية وشهادة تكريم لكل مديرية تحقق ألف صك فأكثر، وكذلك صرف مكافأة قدرها عشرون ألف جنيه لأى مديرية تحقق ألف صك خلال الشهر الكريم شهر رمضان المبارك، حتى نصل بهذا المشروع إلى أكثر الأسر الأولى بالرعاية مستهدفين الوصول إلى مليون أسرة هذا العام.

وأكدت جهة التحصيل، على عظم ثواب المشاركة في هذا المشروع المجتمعى الهام الذى يعد بابا واسعا من أبواب التكافل الاجتماعى من جهة، والتوظيف الأمثل لنسك وشعيرة الأضحية وتحقيق مقصودها الأسمى فى إطعام الفقير والمحتاج من جهة أخرى.

والمشروع يتسع للأضحية التى هى سنة عن سيدنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الذى قال : " ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم "، وكذلك يتسع للنذر وللصدفة وللتبرع للمشروع بثمن أضحية أو أكثر لصالح الفقراء والمحتاجين . كما قررت الوزارة تكريم كل شركاء المشروع والداعمين له من كبار المتبرعين ووسائل الإعلام الداعمة للمشروع باعتباره مشروعا إنسانيا غير هادف للربح المادي ، إنما يهدف إلى الإسهام في التكافل المجتمعي ، حيث يأتي المشروع في إطار مبادرة حياة كريمة التي تهدف الوصول بالخدمة إلى مستحقيها بعزة وكرامة كحق لهم على المجتمع.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الرئيس يستعرض جهود "الأوقاف".. ويوجه بتطوير مشروع صكوك الأضاحي

أوقاف دمياط: طرح صكوك الأضاحى بقيمة 1800 جنيه للصك

أوقاف الإسماعيلية تعلن عن بيع صكوك الأضاحي بسعر 1800 جنيه للصك

مشروع صكوك الأضاحى لاطعام الفقراء.. مراحله وكيف تتبرع × 10 معلومات

أوقاف الإسكندرية: طرح صكوك الأضحية فى شهر رمضان بكافة المساجد بـ1800 جنيه

صكوك الاضاحى

الأسر الاولى بالرعاية

شهر رمضان

الاضحية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
"س و ج" .. كل ما تريد معرفته عن الإدعاء المدنى أمام النيابة العامة

"س و ج" .. كل ما تريد معرفته عن الإدعاء المدنى أمام النيابة العامة

اعرف تفاصيل خطة الحكومة لتعمير سيناء × 20 معلومة

اعرف تفاصيل خطة الحكومة لتعمير سيناء × 20 معلومة

قبل أيام من انتخابات أوروبا.. البريطانيون يختارون "بريكست" مرة أخرى.. استطلاع: حزب نايجل فاراج الأكثر تفضيلا ويحظى بقبول أكبر من "المحافظين" و"العمال" مجتمعين.. وموقف المعارضة من إجراء استفتاء ثان يفقدها الدعم

قبل أيام من انتخابات أوروبا.. البريطانيون يختارون "بريكست" مرة أخرى.. استطلاع: حزب نايجل فاراج الأكثر تفضيلا ويحظى بقبول أكبر من "المحافظين" و"العمال" مجتمعين.. وموقف المعارضة من إجراء استفتاء ثان يفقدها الدعم

النجم يحتاج دعواتكم حتى يضىء مرة أخرى.. الفنان محمد نجم يصاب بجلطة دماغية ويدخل العناية المركزة.. 36 مسرحية وملايين الابتسامات قدمها "شفيق يا راجل" لجمهوره.. وزوجته وابنه الوحيدة يطلبان الدعاء

النجم يحتاج دعواتكم حتى يضىء مرة أخرى.. الفنان محمد نجم يصاب بجلطة دماغية ويدخل العناية المركزة.. 36 مسرحية وملايين الابتسامات قدمها "شفيق يا راجل" لجمهوره.. وزوجته وابنه الوحيدة يطلبان الدعاء

الأهلى يختتم استعداداته قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى

الأهلى يختتم استعداداته قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى

هتلبسى إيه بكرة؟.. اللون الزيتى والإطلالة الرياضية اختيار مناسب ومريح

هتلبسى إيه بكرة؟.. اللون الزيتى والإطلالة الرياضية اختيار مناسب ومريح

الرجوع الى أعلى الصفحة